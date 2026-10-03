Ariete – Questa giornata vi porterà a riflettere su alcuni rapporti che nel tempo vi hanno portato a stare male.

Toro – Avete finalmente ritrovato la carica e la fiducia in voi stessi. Questo vi permette di essere molto sereni.

Gemelli – La vostra empatia è un grande dono ma può diventare un motivo di angoscia quando non stabilite dei limiti.

Cancro – Siete una fonte inesauribile di aneddoti, la vostra capacità di sdrammatizzare fa di voi degli ottimi amici.

Leone – Siete sempre stati forti e risoluti ma ultimamente qualcosa sembra essersi incrinato. Riflettete...

Vergine – La vostra naturale curiosità vi spinge a informarvi su tutto e tutti. Non cedete al gossip, però.

Bilancia – Avete preso una decisione giusta e ponderata, non abbiate timore: siete finalmente sulla strada giusta.

Scorpione – Avete interrotto un rapporto che vi faceva stare male, tuttavia sentite che c’è ancora qualcosa da risolvere.

Sagittario – Non vi fidate di chi nutre gelosia, i suoi consigli potrebbero essere fuorvianti e indurvi in errore.

Capricorno – Oggi scegliete voi dove trascorrere questa giornata. Ripagatevi dei sacrifici fatti fino a questo momento.

Acquario – Si prospetta un fine settimana interessante per gli incontri e le nuove conoscenze. Approfittatene!

Pesci – Quando rimanete troppo in silenzio vuol dire che qualcosa non va. Date sfogo alle vostre emozioni negative...

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