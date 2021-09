Cosa ci aspetta oggi, 2 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Aria di tempesta con il partner, tanto vale buttarsi a capofitto nei vostri progetti... arriverà la risposta che tanto cercate!

Toro – Avete bisogno di spensieratezza e di staccare la spina tra natura e buon cibo. Sfruttate il weekend per una dolce evasione.

Gemelli – Non preoccupatevi se qualcosa non va come vorreste: in amore e sul lavoro servono calma e sangue freddo.

Cancro – Avete di nuovo voglia di amare; fascino, carisma e spontaneità sono le vostre armi vincenti per conquistare l’anima gemella!

Leone – La notte fate fatica a dormire e siete tormentati dai soliti pensieri: fermatevi e affrontate il problema, parlarne può aiutare.

Vergine – Dopo mesi stressanti e prove superate con destrezza, cercate di fare il punto della situazione per capire da dove ripartire.

Bilancia – Ci sono momenti nella vita in cui è necessario armarsi di coraggio e capire che strada prendere... basta procrastinare!

Scorpione – Il vostro partner comprende momenti no e sbalzi d’umore senza spazientirsi; cercate, però, di non tirare troppo la corda.

Sagittario – Chiedete un parere agli amici, però poi vi fidate solo di voi stessi: perché dovete sempre sbatterci la testa per capire?

Capricorno – Al lavoro non considerate chi cerca di sminuire i vostri risultati: siete pieni di talento e umili, quindi non lasciatevi turbare.

Acquario – Non potete piacere a tutti. Anziché far cambiare idea a qualcuno, guardatevi intorno: altri occhi vi stanno osservando con curiosità.

Pesci – Va bene togliervi qualche sfizio, però cercate di prestare attenzione alle finanze: un po’ di oculatezza non guasta!

