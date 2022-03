Che giornata sarà? Ecco cosa dice lo Zodiaco.

Ariete: Siete pronti per fare nuove scoperte: vi basterà non tirarvi indietro di fronte a un’opportunità e il gioco sarà fatto...

Toro: Sentite che qualcosa dentro di voi sta cambiando... Sarà il caso di parlarne col partner? Insieme arriverete a una soluzione.

Gemelli: Amate sentirvi sempre a posto. Forse un po’ di shopping potrebbe aiutarvi a ravvivare il guardaroba.

Cancro: State accogliendo con gioia l’avvicinarsi della primavera: non vedete l’ora di ammirare i primi germogli sugli alberi!

Leone: Se la casa vi sembra vuota perché non valutate l’opzione di adottare un animale domestico? Riempirà dimora e cuore.

Vergine: In cucina amate sperimentare ma non sempre i risultati sono apprezzabili. Per una cena importante non improvvisate...

Bilancia: Vi sentite un po’ tagliati fuori dalle vite dei vostri amici. Forse è solo un’impressione ma è comunque meglio parlarne.

Scorpione: Siete proprio come apparite: limpidi e senza peli sulla lingua. Cercare di non essere troppo schietti, però.

Sagittario: State cercando un po’ di sicurezza in più sia nella sfera sentimentale che in quella lavorativa. Oggi sarà una giornata d’oro!

Capricorno: Sognate il grande amore ma ancora non riuscite a scorgerlo all’orizzonte... Potrebbe essere più vicino del previsto.

Acquario: Un’occasione fortunata sta bussando alla vostra porta: è il momento di aprire senza alcuna esitazione.

Pesci: Quando vi sentite persi sapete che potete contare su una persona speciale, la vostra stella personale che vi saprà guidare.

