Sanremo, al via la finale con Cardinaletti, Frassica e Bocelli. «Nel 2027 De Martino-Clerici», attesa per l’annuncioTornano i 30 cantanti in gara, si parte con una riflessione sull’attacco in Iran
Al via la finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Sul palco la co-conduttrice Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1. Il superospite è Andrea Bocelli, la cui presenza al festival, a sette anni dall'ultima apparizione, chiude idealmente l'omaggio a Baudo: fu Superpippo, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in quel giovane talento toscano, offrendogli la ribalta del Festival e dando avvio a una carriera straordinaria.
Impossibile dunque non evocare "Con te partirò”, presentata proprio a Sanremo nel 1995 e diventata uno dei brani italiani più amati e riconoscibili nel mondo. Bocelli, che ha rappresentato l'Italia anche agli ultimi Giochi di Milano Cortina 2026, festeggia nel 2026 anche i 30 anni di Romanza, l'album più venduto di sempre nel mondo, oltre 20 milioni di copie.
Sul palco tornano i 30 cantanti in gara: a giudicarli, il pubblico con il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Le prime cinque canzoni in classifica vengono comunicate senza ordine di piazzamento e il risultato viene aggregato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, determinando quindi una classifica generale.
Le prime cinque canzoni vengono riproposte e sottoposte di nuovo al giudizio delle tre giurie. Il risultato viene aggregato a quello complessivo delle votazioni precedenti, decretando così la classifica finale e il vincitore del Festival 2026. Vengono annunciate anche le altre quattro posizioni della top five.
Sì ma chi vince? Secondo le principali agenzie di scommesse a giocarsi la vittoria sarebbero Fedez & Masini, Sal Da Vinci e Serena Brancale. La serata è aperta.
Sul palco di piazza Colombo i Pooh festeggiano i 60 anni di musica, emozioni e successi.
E poi? Secondo le agenzie, Carlo Conti questa sera passerà il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino che condurrà nel 2027 insieme ad Antonella Clerici.
La scaletta
20.45 - Francesco Renga - Il meglio di me
20.50 - Chiello - Ti penso sempre
20.58 - Raf - Ora e per sempre
21.09 - Bambole di Pezza - Resta con me
21.16 - Leo Gassmann - Naturale
21.22 - Malika Ayane - Animali notturni
21.28 - Tommaso Paradiso - I romantici
21.34 - J-Ax - Italia starter pack
21.44 - LDA & Aka 7even - Poesie clandestine
21.53 - Serena Brancale - Qui con me
22.03 - Patty Pravo - Opera
22.09 - Sal Da Vinci - Per sempre sì
22.39 - Elettra Lamborghini - Voilà
22.59 - Ermal Meta - Stella stellina
23.05 - Ditonellapiaga - Che Fastidio!
23.13 - Nayt - Prima che
23.22 - Arisa - Magica favola
23.28 - Sayf - Tu mi piaci tanto
23.47 - Levante - Sei tu
23.53 - Fedez & Masini - Male necessario
00.01 - Samurai Jay - Ossessione
00.07 - Michele Bravi - Prima o poi
00.19 - Fulminacci - Stupida sfortuna
00.26 - Luchè - Labirinto
00.42 - Tredici Pietro - Uomo che cade
00.48 - Mara Sattei - Le cose che non sai di me
00.59 - Dargen D’Amico - AI AI
01.05 - Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
01.10 - Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
01.16 - Eddie Brock - Avvoltoi