Al via la finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Sul palco la co-conduttrice Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1. Il superospite è Andrea Bocelli, la cui presenza al festival, a sette anni dall'ultima apparizione, chiude idealmente l'omaggio a Baudo: fu Superpippo, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in quel giovane talento toscano, offrendogli la ribalta del Festival e dando avvio a una carriera straordinaria.

Impossibile dunque non evocare "Con te partirò”, presentata proprio a Sanremo nel 1995 e diventata uno dei brani italiani più amati e riconoscibili nel mondo. Bocelli, che ha rappresentato l'Italia anche agli ultimi Giochi di Milano Cortina 2026, festeggia nel 2026 anche i 30 anni di Romanza, l'album più venduto di sempre nel mondo, oltre 20 milioni di copie.

Sul palco tornano i 30 cantanti in gara: a giudicarli, il pubblico con il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Le prime cinque canzoni in classifica vengono comunicate senza ordine di piazzamento e il risultato viene aggregato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, determinando quindi una classifica generale.

Le prime cinque canzoni vengono riproposte e sottoposte di nuovo al giudizio delle tre giurie. Il risultato viene aggregato a quello complessivo delle votazioni precedenti, decretando così la classifica finale e il vincitore del Festival 2026. Vengono annunciate anche le altre quattro posizioni della top five.

Sì ma chi vince? Secondo le principali agenzie di scommesse a giocarsi la vittoria sarebbero Fedez & Masini, Sal Da Vinci e Serena Brancale. La serata è aperta.

Sul palco di piazza Colombo i Pooh festeggiano i 60 anni di musica, emozioni e successi.

E poi? Secondo le agenzie, Carlo Conti questa sera passerà il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino che condurrà nel 2027 insieme ad Antonella Clerici.

La scaletta

20.45 - Francesco Renga - Il meglio di me

20.50 - Chiello - Ti penso sempre

20.58 - Raf - Ora e per sempre

21.09 - Bambole di Pezza - Resta con me

21.16 - Leo Gassmann - Naturale

21.22 - Malika Ayane - Animali notturni

21.28 - Tommaso Paradiso - I romantici

21.34 - J-Ax - Italia starter pack

21.44 - LDA & Aka 7even - Poesie clandestine

21.53 - Serena Brancale - Qui con me

22.03 - Patty Pravo - Opera

22.09 - Sal Da Vinci - Per sempre sì

22.39 - Elettra Lamborghini - Voilà

22.59 - Ermal Meta - Stella stellina

23.05 - Ditonellapiaga - Che Fastidio!

23.13 - Nayt - Prima che

23.22 - Arisa - Magica favola

23.28 - Sayf - Tu mi piaci tanto

23.47 - Levante - Sei tu

23.53 - Fedez & Masini - Male necessario

00.01 - Samurai Jay - Ossessione

00.07 - Michele Bravi - Prima o poi

00.19 - Fulminacci - Stupida sfortuna

00.26 - Luchè - Labirinto

00.42 - Tredici Pietro - Uomo che cade

00.48 - Mara Sattei - Le cose che non sai di me

00.59 - Dargen D’Amico - AI AI

01.05 - Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

01.10 - Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

01.16 - Eddie Brock - Avvoltoi

© Riproduzione riservata