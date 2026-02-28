Sanremo ha il suo nuovo fenomeno: è Tony Pitony.

Al secolo Ettore Ballarino, il cantante mascherato da un Elvis Presley “sciolto”, nato a Siracusa nel 1996, da tempo è diventato virale sul web per i suoi testi diretti e sessualmente molto espliciti che puntano sul trash provocatorio. Tre titoli: Culo, Mil’ano, Mi piacciono le nere, Donne ricche. E poi Scapezzolate, la sigla del Fantasanremo,

Le piattaforme di vendita di biglietti per i suoi spettacoli lo definiscono "artista concettuale" la cui «ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni '60, le sonorità della musica elettronica, l'espressività teatrale e l'irriverenza del trash, fino a convergere in un'estetica che esplora il fetish e l'antiproibizionismo».

Non piace a tutti: c’è chi lo vede eccessivo nel suo linguaggio scurrile, per altri invece con il suo approccio dissacrante è l’erede di una tradizione di grande musica “comedy” dagli Skiantos a Elio e le Storie tese.

Aveva diviso anche i giudici di X Factor, dove si presentò nel 2020 con una versione di Hallelujah. In giuria all’epoca c’erano il rapper olbiese Hell Raton, Manuel Zappadu, Emma, Manuel Agnelli e Mika (l’unico a dire sì). Ospite di Gianluca Gazzoli per il podcast BSMT ha rivelato che non aveva la minima intenzione di entrare a X Factor, voleva solo “trollarlo”: «Il mio scopo era quello. Nel caso in cui avessero detto sì, io sarei stato duro, duro, dritto a terra e mi sarei fatto portare via. Non è mai stato nei piani entrare a X Factor. Il piano era quello di dimostrare che i talent spesso sono più TV che talento vero».

Il suo talento vero ieri sera lo ha dimostrato con Ditonellapiaga nella versione alla Lady Gaga e Tony Bennett di “The lady is a tramp” e “Ba ba baciami piccina”, vincendo la serata delle cover.

