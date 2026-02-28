Gli ascolti premiano lo show.

La serata delle cover di Sanremo 2026 è stata vista da 10,8 milioni di spettatori con il 65,6% di share. Sempre meno dell’anno scorso, quando la puntata era stata vista da 13,6 milioni di spettatori, pari al 70.8% di share, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel.

Nel 2024 la quarta serata aveva fatto registrare 11,9 milioni di spettatori e il 67,8% di share. Nel 2023 la quarta serata di Sanremo, anch’essa dedicata a duetti e cover, è stata seguita da 11.121.000 spettatori e 66,5% di share.

