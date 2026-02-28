Bacio sul palco dell'Ariston tra Levante e Gaia al termine dell'interpretazione della canzone di Gianna Nannini “I maschi” nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover.

E scoppia la polemica: nel momento in cui le due cantanti si avvicinano la telecamera stacca e le inquadra solo da lontano, per poi zoomare nuovamente.

«Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia», dice il regista del Festival Maurizio Pagnussat. «Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l'avessero fatto un attimo prima - spiega - ma c'è un rituale per il cambio di palco».

Conferma anche Claudio Fasulo vicedirettore dell'Intrattenimento Prime Time Rai in conferenza stampa a Sanremo a poche ore dalla serata finale: «Nella prova del mattino non c'era la regia, nessuno poteva verificare, poi in gara come spesso accade c'è il finale e lo stacco. Il bacio è al centro dell'inquadratura in piccolo ma noi postiamo un solo contenuto per concorrente sui social durante la gara. Abbiamo pubblicato il bacio dopo la polemica, lo avevamo nella telecamera il bacio stretto. Non censuriamo nessuno, il bacio ha avuto visibilità poi. L'abbiamo messo online dopo le polemiche perché c'era una gara di televoto e non potevamo mettere un altro contenuto per concorrente come facciamo sempre».

© Riproduzione riservata