«Ah... quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso».

Alessandro Gassman sui social se la prende per la carrambata sul palco dell’Ariston di Gianni Morandi per cantare “Vita” in duetto con il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover.

«Sarei dovuto andare al Festival – scrive in un post pubblicato ieri sera e poi rimosso – per presentare "Guerrieri", la serie che parte di Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante...», ossia Leo Gassman.

«Credo ci sia stato un equivoco – risponde Carlo Conti in conferenza stampa – se avesse voluto avrebbe potuto tranquillamente duettare con Leo. Abbiamo fatto quest’anno una scelta, di non ospitare nessuna fiction Rai perché ce ne sono tante, da “Mare Fuori” a “Un posto al sole”. Piuttosto aumentare gli spot di rete ecco perché le pubblicità durano di più».

Spicca tra i vari commenti ad Alessandro Gassman anche quello di Marco Morandi, l’altro figlio di Gianni, che ha scritto: «Anch'io credevo fosse così! Pensa che io sono anni che provo ad andare ma ogni volta ci va mio padre per qualche motivo... ora mio fratello. L'anno prossimo ci andiamo insieme?! Ps. Bravo Leo». «Caro Marco, io non canto, non posso essere utile...», risponde Alessandro. «Ma perché? Francesca Fagnani è una cantante?».

