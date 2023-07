Cosa ci aspetta oggi, 2 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Amate la vita in maniera viscerale, per questo il weekend in casa per voi è una sofferenza...

Toro: Una sorpresa inaspettata sul fronte lavorativo vi gratificherà per tutto l’impegno profuso nel 2023.

Gemelli: Non avete organizzato nulla di speciale per questa domenica, se non il relax assoluto che vi meritate.

Cancro: Collaborate con il vostro io interiore per non sabotarvi anche questa volta in amore. Imparate dal passato.

Leone: La vostra sete di approvazione vi porta troppo spesso a fare di tutto per gli altri. Ma vi gratifica davvero?

Vergine: La vostra volontà ha avuto ancora una volta la meglio in un conflitto con il vostro partner. Ma a che prezzo?

Bilancia: Il lavoro vi ha davvero esautorato nelle ultime settimane, la soluzione è una soltanto: riposo assoluto!

Scorpione: Avete trascurato troppo a lungo un dissapore con il partner e ora la situazione è esplosa. Che fare?

Sagittario: La vostra euforia altalenante è nociva e alla lunga non vi farà stare bene. Cercate un vero equilibrio nella vita...

Capricorno: Purtroppo il periodo non è dei migliori e l’ansia vi attanaglia: concentratevi su ciò che vi fa stare bene.

Acquario: Il weekend è arrivato ma la malinconia non vi abbandona: lasciatevi andare a questo struggimento...

Pesci: Le attenzioni degli altri verso la vostra salute vi stupiscono? Forse dovreste prendervi più cura di voi stessi...

