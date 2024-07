Cosa ci aspetta oggi, 2 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vorreste essere meno stressati, ma proprio non ce la fate. Aiutatevi dedicando più tempo allo sport.

Toro: I successi guadagnati vi rendono più sicuri, ma occhio a non farci l’abitudine. Cercate di rimanere umili...

Gemelli: In futuro i difetti saranno ancora più evidenti: esercitatevi fin da oggi a vedere un po’ oltre, ne gioverete entrambi!

Cancro: Siete un po’ indispettiti dal comportamento di quell’amico: forse parlarne vi aiuterà a chiarire le cose fra voi.

Leone: Ultimamente vi assalgono dubbi per qualsiasi cosa: raddrizzate il tiro prendendo decisioni nette.

Vergine: Non impuntatevi su cose futili: concentratevi sull’essenziale e vedrete che tutto filerà via liscio come l’olio...

Bilancia: Siete sempre stati sicuri di voi stessi e ora vi perdete in un bicchiere d’acqua? Tirate fuori la grinta!

Scorpione: Oggi l’umore è un po’ instabile: forse una bella passeggiata nella natura potrebbe esservi d’aiuto...

Sagittario: Avete aspettato fin troppo tempo: è ora di parlare con quella persona e risolvere la situazione.

Capricorno: Non lasciatevi spaventare dai toni di quel collega: state eseguendo il vostro lavoro al meglio che potete.

Acquario: Non disperatevi: sul lavoro le cose prenderanno presto una piega diversa, avete ormai raggiunto l’obiettivo...

Pesci: L’atteggiamento di chiusura di questi giorni potrebbe avere alla base motivi ben fondati. Indagateli...

