Ariete – In casa continuano a sorgere malintesi e incomprensioni. Potreste pensare di fare finalmente chiarezza.

Toro – Per superare le difficoltà nella coppia, fate una bella gita. Vi restituirà entusiasmo e passione.

Gemelli – Buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutate le intuizioni che arrivano all’improvviso.

Cancro – Nella vostra mente fioriscono nuovi ambiziosi progetti: è il momento ideale per portarli avanti.

Leone – Soffia un forte vento, portatore di conferme, che stavate inseguendo da tempo. Lasciatevi trasportare.

Vergine – Generosità, dinamismo e autostima al massimo livello. Giornata da incorniciare e condividere con chi amate.

Bilancia – Chi vi sta accanto è in vena di tenerezze, ma voi siete restii a lasciarvi andare. Parlatene per non ferire gli affetti.

Scorpione – L’amore per voi stessi cresce insieme a un potente desiderio di libertà. Sfogatelo con un viaggio.

Sagittario – Famiglia e amici placano le vostre ansie con una buona notizia. Festeggiate insieme a loro.

Capricorno – C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo mostrerete ciò che siete veramente.

Acquario – Energia e irrequietezza vanno di pari passo. Cercate di dare forma alle vostre fantasie creative.

Pesci – Su una questione particolarmente delicata, riponete senza paura la vostra fiducia negli amici più intimi.

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