Il racconto della generazione più grande dell'Italia contemporanea, in una giornata che non poteva essere più adatta: proseguirà anche a giugno il tour di debutto per "Aria di Libertà", spettacolo di e con Giancarlo Biffi prodotto da Cada Die Teatro, già da questo martedì alle 21:15 nel Centro La Vetreria di Pirri, in via Italia 63. Una speciale occasione per celebrare l'ottantesimo anniversario della Repubblica, come parte della rassegna all'aperto "Sotto Questo Cielo".

Per Biffi – che è attivo come regista, attore e direttore artistico di Cada Die e La Vetreria – "Aria di Libertà" non è solo un tributo a quei giovani che, pur non avendo mai vissuto la democrazia, decisero di costruire un mondo diverso, ma anche un ricordo della madre. Di lei, parte di quella generazione, porta infatti il nome la protagonista Elie, che condivide la storia con Lucio: lui ex pilota, prigioniero per due anni dei tedeschi e convinto militante comunista, lei invece ex staffetta partigiana, testimone della guerra civile e attivista cattolica. Nonostante le profonde differenze, i due giovani s'incontreranno in un colpo di fulmine, finendo per innamorarsi e sposarsi proprio que l fortunato 2 giugno.

Tra racconti di vite, famiglie operaie, dolori e perdite ma anche gioie e nascite, viene tracciato il percorso collettivo di donne e uomini che hanno avuto coraggio nella catastrofe, credendo che un'altra Italia fosse possibile pure tra mille contraddizioni. Un sentito omaggio che tocca corde profonde e sentite per Biffi, supportato in scena dalla regia e le musiche originali di Mauro Mou, le luci e la fonica di Emiliano Biffi e il suono firmato da Matteo Sanna. Lo spettacolo, di cui a breve saranno annunciate nuove date, vede la promozione e la distribuzione a cura di Tatiana Floris.

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