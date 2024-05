Cosa ci aspetta oggi, 19 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Giornata stressante al lavoro, e magari fosse solo quello... Cercate di capire quando è meglio fermarvi.

Toro - I ritmi frenetici degli ultimi giorni vi stanno mettendo davvero a dura prova. Prendetevi il vostro tempo...

Gemelli - Quando non si riesce a trovare un punto d’incontro con il partner, è meglio aspettare che si calmino le acque.

Cancro - Con i vostri amici siete sempre intraprendenti: provate a trasformare la competizione in lavoro di squadra!

Leone - Non tenete per voi i trucchi del mestiere e le nuove soluzioni che trovate: condividete anche con gli altri!

Vergine - Tenete conto che chi vi sta attorno non ha necessariamente i vostri stessi bisogni. Rifletteteci bene...

Bilancia - Di solito siete bravi a dispensare buoni consigli, per cui non astenetevi dal darne uno se vi viene chiesto.

Scorpione - Non sapete come uscire da una situazione? Chiedete una mano, ma dite come volete essere aiutati...

Sagittario - Evitate di esagerare solamente per dimostrare qualcosa. Chi vi apprezza lo fa per come siete!

Capricorno - Un pensiero vi perseguita, togliendovi tranquillità. State sereni e non forzate la mano: quel che sarà, sarà.

Acquario - Oggi avreste voglia di insultare qualcuno. Lasciate stare... A volte è meglio tenere certe considerazioni per sé.

Pesci - Se vi sentite a disagio e qualcosa vi fa sentire sempre fuori luogo, è meglio dirlo. Chi vi sta vicino capirà di certo.

