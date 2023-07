Cosa ci aspetta oggi, 19 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Oggi vi sentite un po’ piatti emotivamente. Non mettete per questo in discussione le vostre scelte!

Toro – Troverete la quadra dal punto di vista lavorativo, non vi preoccupate. Vi guiderà la vostra stella: la saggezza.

Gemelli – Non è facile affrontare vecchie ferite, ma tutto quello che vi sta capitando può portare al bene. Non temete.

Cancro – Occhio ai pensieri negativi che vi svalutano. Sapete bene che il vostro valore va molto al di là di tutto questo.

Leone – Ultimamente lo sguardo altrui vi sta condizionando non poco: forse è il caso di prendere le distanze...

Vergine – Da anni aspettate che la felicità vi faccia visita nella vita, ma forse state usando l’orologio sbagliato. Lei è già qui.

Bilancia – Le farfalle nello stomaco non vi fanno prendere sonno. Trovate pace altrimenti lavorare sarà dura!

Scorpione – A volte vi sentite esclusi e poco considerati da persone che stimate molto. Provate a capire meglio perché.

Sagittario – Custodire una notizia importante non è facile per voi, eppure ne varrà la pena per fare i passi successivi.

Capricorno – Gli amici si aspettano da voi qualcosa che ora non siete in grado di dare. Non fatevene una colpa inutile.

Acquario – Di natura siete ottimisti, ma non cedete troppo il passo a facili entusiasmi: usate prudenza in questo caso...

Pesci – Finalmente vi siete messi in gioco con tutto il cuore. Si apre un tempo tanto bello quanto impegnativo!

