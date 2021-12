Cosa ci aspetta oggi, 19 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non state vivendo il tempo migliore della vostra vita, ma ricordate che è sempre una crisi accolta a far sbocciare le rose.

Toro – State portando sulle spalle un carico importante, forse dovreste trovare qualcuno con cui parlarne.

Gemelli – I colori autunnali vi fanno uno strano effetto e vi sentite combattuti fra gioia e tristezza. Scegliete i pensieri positivi.

Cancro – Un giorno troverete quello che vi infiammerà il cuore, ma per ora è il momento di compiere passi per voi stessi! Fatelo con cura.

Leone – Il sole vi splende dentro, dovete solo avere l’accortezza di aprirvi alle relazioni. A volte vi chiudete e allora si fa buio...

Vergine – La vita è una e non potete buttarla così. Ora basta con i problemi, sollevate la testa: c’è una strada anche per voi. Fidatevi.

Bilancia – Fra il lavoro e la nuova routine vi sentite un po’ scombussolati. Ogni tanto fermatevi e con un bel respiro riprendetevi.

Scorpione – Il mondo non crollerà addosso a voi, succeda quel che succeda. C’è sempre una risposta ad ogni cosa, basta crederci.

Sagittario – La pigrizia vi sta impedendo di fare tante delle cose che dovreste per prendervi cura di voi. È il momento di cambiare.

Capricorno – Le parole che sono uscite dalla bocca di quella persona vi hanno fatto sobbalzare il cuore. Chiedetevi perché.

Acquario – Non avreste mai pensato di ritrovarvi nella stessa situazione. Ora però avete una marcia in più. Fatene tesoro e non vi arrendete.

Pesci – La pace di oggi sarà un dono prezioso, cercate di custodirla e non lasciatevi sviare dai pensieri. Non siete più degli insicuri.

© Riproduzione riservata