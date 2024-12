Cosa ci aspetta oggi, 19 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Se la frustrazione si sta intensificando, meglio contare fino a cento prima di rispondere a quel collega...

Toro: Pazientate ancora un poco e il problema come era comparso all’improvviso, se ne andrà senza interventi.

Gemelli: La vostra esperienza vi insegna ad affrontare senza timore questa nuova fase della vita. Siate di mente aperta!

Cancro: Pensate sempre troppo. Per una volta fate un’azione imprevedibile e stupite voi stessi e gli altri con ironia!

Leone: Premiarvi dopo una brutta giornata è un buon modo di agire, ma se le finanze sono poche, ricalibratevi.

Vergine: Fatica fisica e mentale si fanno sentire, soprattutto una volta varcata la soglia di casa. Cominciate a delegare!

Bilancia: Se avete capito che l’amore delle favole è solo un miraggio, perché non concentrarsi su sé stessi?

Scorpione: Le continue interruzioni durante la vostra giornata sono deleterie alla concentrazione. Spegnete il cellulare.

Sagittario: Quanti anni ancora dovranno passare prima che finalmente vi regaliate quel robot da cucina che bramate?

Capricorno: In compagnia vi divertite sempre, ma è ora di ammettere che c’è una persona sola che vi fa battere il cuore...

Acquario: Il fitness nella vita non è tutto. Se la felicità per voi ora sta in un buon pranzo, non sentitevi in colpa!

Pesci: I soldi sono arrivati. Avete già pensato a come spendere questa improvvisa fortuna? Un bel viaggio magari?

© Riproduzione riservata