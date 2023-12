Cosa ci aspetta oggi, 19 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un po’ di attività fisica e una dieta sana ed equilibrata è ciò che vi serve per sentirvi di nuovo energici.

Toro – Ricordate di non perdere mai la vostra autenticità solo per sentirvi accettati da chi vi circonda.

Gemelli – Non vi volete accontentare di una vita piatta. Siete troppo solari e ottimisti per annullare gli istinti.

Cancro – Riflettete prima di agire. Ve lo dicono spesso, eppure ci cascate sempre! Vedrete che prima o poi si impara.

Leone – Se una persona ha perso la vostra stima non la può riconquistare. Non date più seconde possibilità.

Vergine – Sul lavoro il carico è sempre più pesante; tuttavia, in questi giorni arriverà un aiuto inaspettato che vi stupirà!

Bilancia – Le coppie in crisi non devono temere. Sono soltanto malesseri passeggeri, nulla potrà scalfirvi!

Scorpione – Tante volte avete pensato di cambiare lavoro, ma c’è sempre qualcosa o qualcuno che riesce a bloccarvi!

Sagittario – Se il partner non è sulla stessa linea emotiva in questi giorni non prendetevela. A volte le vibrazioni calano.

Capricorno – Se non vi sentite liberi provate ad aspettare, a volte le cose arrivano da sole. Consiglio strano? Eppure, funziona!

Acquario – La vostra solarità sarà una gioia per i colleghi più tristi. Potreste far tornare il sorriso anche ai più sconsolati.

Pesci – Se state cercando di fare nuove amicizie questo è il momento perfetto per farlo! Novità in arrivo.

