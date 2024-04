Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Il vostro nervosismo è alle stelle e non sapete più come controllare la rabbia. Perché non provate con lo yoga?

Toro: Ombre sul passato di un vostro amico potrebbero mostrare un lato di lui che non conoscevate...

Gemelli: La dea bendata sembra essere dalla vostra parte: lasciate da parte le preoccupazioni e buttatevi. Forza!

Cancro: Continuità e fiducia in voi stessi devono essere le vostre parole guida per oggi: siate coraggiosi!

Leone: Il detto latino “festina lente” consiglia di affrettarsi nella vita, ma senza affanni. Prendetelo come mantra...

Vergine: Ritroverete una cosa che cercavate da tanto tempo, che sia l’amore o la spazzola che non trovate da settimane...

Bilancia: La vostra gentilezza vi ha portato a prestare oggetti mai tornati indietro. Incominciate a dire qualche no.

Scorpione: Convincerete gli altri che le vostre idee sono giuste quando sarete disposti a un confronto aperto e libero.

Sagittario: Gestire le difficoltà improvvise non è una vostra specialità. Fate un bel respiro prima di affrontarle di petto!

Capricorno: La vostra cocciutaggine per una volta vi ha portato qualcosa di buono, ma non abituatevi troppo bene.

Acquario: Cucinerete un piatto complesso per mettere alla prova le vostre doti culinarie. Perché non una torta sacher?

Pesci: Evitare gli impegni sociali non è mai stato così bello: la pigrizia non è male, ma non fatene un’abitudine.

