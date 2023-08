Cosa ci aspetta oggi, 19 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Questo weekend avete solo voglia di staccare la testa e di pensare a divertirvi con il partner e i vostri migliori amici!

Toro: Prendere parte a eventi che vi fanno sentire a disagio non vi entusiasma. Alla fine vedrete, sarà divertente!

Gemelli: Oggi sentite il bisogno di fare un po’ di detox dal cibo spazzatura con cui avete esagerato nell’ultimo periodo...

Cancro: Basta con lo spirito malinconico e sentimentale: cambiate musica e datevi alla pazza gioia!

Leone: Il vostro proverbiale ego sembra aver ceduto il passo ai complessi. Ritrovate la vostra autostima!

Vergine: Con il partner in questi tempi sembra esserci un po’ di baruffa: che ci siano delle motivazioni serie dietro?

Bilancia: State mettendo in discussione le certezze che avevate per il vostro futuro: quali sono le priorità per voi?

Scorpione: Anche in un weekend estivo, la vostra testa vola alle preoccupazioni che avreste dovuto lasciare in ufficio....

Sagittario: Oggi potreste scoprire che il ruolo di mediatori vi si addice molto più di quanto abbiate mai pensato...

Capricorno: La stabilità è un elemento fondamentale per voi, ma ultimamente sentite il vostro cuore in bilico.

Acquario: Finalmente la creatività che vi aveva abbandonato nell’ultimo periodo torna a ispirarvi in mille modi diversi!

Pesci: Ricordate che non è possibile aiutare tutti quanti. Prima di ogni cosa, dovete pensare a voi stessi.

© Riproduzione riservata