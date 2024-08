Cosa ci aspetta oggi, 19 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: I vostri modi conquistano la simpatia di chi vi sta intorno, ma anche di chi conta... Sfruttate l’occasione!

Toro: Preparatevi ad una di quelle giornate in cui gli eventi possono dirigersi in una certa direzione e voi nell’altra.

Gemelli: No ai litigi in famiglia: le divergenze d’opinione si possono risolvere con il dialogo pacato e senza scenate.

Cancro: L’intesa con la persona amata è scintillante; oltre che disponibili, siete efficienti e sicuri della vostra scelta.

Leone: L’incontro casuale con una persona nuova e interessante riserva grandi sorprese per il vostro futuro...

Vergine: Un’idea vincente vi aiuterà a raggiungere un obiettivo da tempo desiderato. È il momento di crederci.

Bilancia: Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, in centro città o a una festa in piscina.

Scorpione: Agosto si sta per avviare verso la sua fase finale: giocatevi le vostre carte in amore senza troppi pensieri.

Sagittario: Così nel pieno dell’estate è ipotizzabile qualche difficoltà nel portare a termine gli impegni in agenda...

Capricorno: Potrebbero nascere delle incomprensioni sia sul lavoro che nel campo degli affetti. Parlatene con calma.

Acquario: C’è sicuramente qualcosa che vi piacerebbe fare. E questo è il momento per sfoderare creatività e inventiva.

Pesci: La vita affettiva vi regala una serata invidiabile, soprattutto se saprete apprezzare ciò che avete...

