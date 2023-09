Cosa ci aspetta oggi, 18 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Oggi è la giornata giusta per affrontare la vostra più grande paura, guardandola dritta negli occhi!

Toro – Tempo qualche giorno e troverete le risposte ai dubbi e alle incertezze che vi stanno assalendo oggi...

Gemelli – Gioia immensa e dolore profondo saranno le vostre compagne in questa giornata altalenante...

Cancro – Non volete cedere alla tentazione di una nuova passione, cercherete di resistere come potete… Sicuri?

Leone – Il vostro bisogno di stare al centro dell’attenzione non è mai stato così forte come in questi giorni.

Vergine – Volete sempre essere perfetti in ogni aspetto della vostra vita, ma a che prezzo ottenete questo risultato?

Bilancia – La vostra voglia di libertà e autonomia oggi è incontenibile: attenti a non esagerare come vostro solito...

Scorpione – Sapete molto bene come ferire gli altri, ma non lamentatevi se gli amici non vi rivolgono più la parola...

Sagittario – Tremate all’idea di dover cambiare ancora i vostri piani per le prossime settimane per l’indecisione...

Capricorno – Rimarrete spiazzati da una risposta che non vi aspettavate da un vostro collega durante una discussione.

Acquario – Costanza e buona lena saranno le vostre armi segrete per superare i prossimi ostacoli che incontrerete...

Pesci – Essere amati per voi è indispensabile e a breve potreste incontrare chi saprà apprezzarvi al meglio!

