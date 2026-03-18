Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 18 marzo 2026.

Ariete: In questa giornata le emozioni vi travolgono: ascoltatele bene prima di prendere qualunque decisione!

Toro: La stanchezza si fa sentire, ma non è ora di andare il letargo: la primavera è vicina, lasciatevi conquistare.

Gemelli: Dare consigli non richiesti riesce bene a molte persone a voi vicine. Difendetevi come si deve!

Cancro: Le vicende sentimentali di una persona amica vi rendono inquieti: parlateci prima che sia troppo tardi.

Leone: L’ambizione di essere sempre al centro dell’attenzione oggi viene messa alla prova. Accettatelo!

Vergine: Gli ostacoli più grandi sono dentro di voi, ricordatelo: con il giusto approccio supererete ogni difficoltà!

Bilancia: Un velo di tristezza sembra essersi posato su di voi: organizzatevi con gli amici per spazzarlo via subito!

Scorpione: Avete piani ben precisi e pensate che nulla li possa scalfire? Le stelle potrebbero farvi qualche sorpresa...

Sagittario: L’ostinazione è una vostra qualità, che ultimamente sembra essersi dileguata. Tornate in voi stessi.

Capricorno: Se potete, oggi ritagliatevi del tempo per voi: correre continuamente da una parte all’altra vi sfinisce...

Acquario: Il rapporto di coppia scricchiola? Parlatene per trovare presto nuovi desideri e passioni da condividere.

Pesci: Non siate troppo brutali con voi stessi: in fin dei conti avete fatto tutto ciò che potevate. Andatene fieri.

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