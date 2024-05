Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Fatevi trascinare dagli eventi, vi renderanno allegri e vi faranno distogliere dai pressanti impegni della giornata.

Toro: La gestione economica rischia di sfuggirvi di mano, a causa di una spesa che non avevate preventivato.

Gemelli: Con il partner siete un tutt’uno, nonostante abbiate la sensazione che in qualche modo non ve la conti giusta.

Cancro: Variate la tabella di marcia ed escogitate nuove soluzioni per ottenere i risultati sperati. Rimarrete soddisfatti.

Leone: Accettare un confronto di opinioni sarà un’occasione per aprirvi a una visione meno assolutistica.

Vergine: Riesaminate una questione che vi turba e fate il punto della situazione: riuscirete a venirne a capo.

Bilancia: L’elasticità mentale è essenziale per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati in ambito professionale.

Scorpione: Una storia d’amore disimpegnata tiene banco nei vostri pensieri. Confinate il passato in soffitta.

Sagittario: Vi trovate stretti tra due fuochi, ma saprete mediare alla perfezione. Si accendono nuovi entusiasmi.

Capricorno: Le faccende sentimentali girano benissimo. Piccole conquiste vi danno maggior fiducia in voi stessi.

Acquario: Non brillate per coerenza logica e per spirito di organizzazione, potete però contare su validi collaboratori.

Pesci: Iniziative portate avanti con impegno comune alleggeriscono la fatica e rendono lo stress più facile da gestire.

