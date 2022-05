Cosa ci aspetta oggi, 18 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un consiglio spassionato: certe cose è meglio tenerle per voi, senza dare adito a pettegolezzi e chiacchiericci inutili.

Toro – Tendete a essere troppo possessivi con le persone amate. A lungo andare il rischio è di rendere pesante un rapporto.

Gemelli – Cercate di guardarvi intorno con attenzione. Un collega sta vivendo un periodo difficile e ha bisogno di supporto.

Cancro – A volte fate troppe domande superflue quando sapete già la risposta. Agite senza perdere tempo.

Leone – Non sopportate le persone maleducate. Provate però a indagare le ragioni di un comportamento brusco.

Vergine – Siete molto selettivi con le amicizie e fate sicuramente bene, perché la vostra generosità non è adatta a tutti...

Bilancia – Quando qualcosa non va a buon fine vi assumete tutte le colpe. Va bene l’esame di coscienza, ma senza esagerare!

Scorpione – La vostra migliore qualità è quella di lottare per raggiungere obiettivi ambiziosi. Il traguardo è vicino, non mollate.

Sagittario – Non dovreste sacrificare la vostra serenità per il lavoro. Dare il massimo ogni giorno è l’unica cosa che potete fare.

Capricorno – Siete indecisi e avete spesso sbalzi d’umore. Continuare a ingigantire ogni problema, rischia di farvi sentire peggio.

Acquario – Imparate a non mettere in secondo piano i vostri bisogni per assecondare quelli di chi pensa solo ai propri interessi.

Pesci – Persino la vostra capacità di sopportazione ha un limite. Se una persona sbaglia, avete tutto il diritto di farglielo notare.

