Cosa ci aspetta oggi, 18 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi siete riempiti di impegni e annegate nel mare delle responsabilità. Avete voluto la bicicletta? Pedalate!

Toro – Tra tutti i vostri impegni non sapete più dove sbattere la testa. Fate una lista delle vere priorità...

Gemelli – State vivendo una profonda crisi che vi porta a mettere in discussione ogni decisione presa finora...

Cancro – Continuate a crogiolarvi per una storia finita mesi fa e non vi sembra di trovare pace. Tempo al tempo...

Leone – Lentamente state riscoprendo voi stessi grazie a un’indagine interiore, al punto che vi sentirete nuovi.

Vergine – Non vi fate mai sentire e allo stesso tempo vi sembra di essere soli? Prendete l’iniziativia per una volta, su!

Bilancia – In ogni decisione commettete lo stesso errore: non voler fare compromessi. E così non scegliete mai...

Scorpione – La vita non vi ha mai sorriso così tanto, dal lavoro alle amicizie state passando un periodo d’oro!

Sagittario – Volete sempre troppe cose e tutte insieme. Ricordate il detto “chi troppo vuole nulla stringe”...

Capricorno – Godetevi appieno il successo del vostro recente progetto prima di ributtarvi sul prossimo...

Acquario – Situazioni che sembrano complicate troveranno presto una soluzione inaspettata. Non disperate!

Pesci – Siete troppo sensibili e questo vi causerà sempre un profondo dolore, ma non vi abituerete mai...

