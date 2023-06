Cosa ci aspetta oggi, 19 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Circondatevi di amicizie. A volte è meglio trascorrere una serata in compagnia che davanti a un bel film.

Toro – Siete un po’ in ansia per il grande passo e non trovate mai il tempo di fare quell’acquisto un po’ costoso...

Gemelli – Occhio a non andare troppo dietro ai pensieri negativi, facilmente potrebbero portarvi via dalla realtà.

Cancro – In questi giorni tornano vecchi ricordi dei tempi della scuola. Perché non organizzare una bella rimpatriata?

Leone – Un po’ di insicurezza sta facendo capolino nelle vostre giornate. Che cosa vi spaventa? Provate a pensarci...

Vergine – Vi siete mai chiesti perché le persone amano confidarsi con voi? Forse vi ritengono capaci di ascoltare...

Bilancia – Vi sembra di non avere alternative ma non è la verità. C’è sempre una soluzione, anche dove non sembra possibile.

Scorpione – Per anni avete sperato che qualcosa cambiasse. Ora è giunto il momento di vivere con gratitudine il presente.

Sagittario – Questa è la classica situazione in cui dovreste rassegnarvi. Forse, però, resistere non è così sbagliato...

Capricorno – Vi sentite inadatti per quel compito, ma c’è chi vi ritiene più che all’altezza. A chi vale la pena dare credito?

Acquario – Gli amici non vi hanno convinto fino in fondo, avete bisogno di mettere la testa su quell’affare anche voi.

Pesci – Sono giorni che vi sentite in pace con il mondo intero. Sarà forse merito della giusta compagnia?

