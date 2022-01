Cosa ci aspetta oggi, 18 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Finché si tratta di sana competizione non vi sono problemi, ma attenzione ai colleghi permalosi: potrebbero risentirne.

Toro – Nonostante le basse temperature continuate a sprizzare energia da tutti i pori. La giornata vi sorriderà con una sorpresa!

Gemelli – Un incontro inaspettato potrebbe scombussolare le vostre giornate. Ma siate di mente aperta, ne beneficerete in serenità.

Cancro – La nostalgia per il periodo delle feste inizia a farsi sentire. Non temete però, basterà un po’ di tempo in famiglia per stare meglio.

Leone – Sebbene l’umiltà vi appartenga molto raramente, è tempo di metterla in pratica un po’ di più. Potrebbe servire coi superiori.

Vergine – Sarà un martedì di fuoco: tra progetti in consegna e qualche tensione col partner potreste arrivare a sera piuttosto stanchi.

Bilancia – Oggi vi sentite particolarmente sognatori. Avete voglia di mettervi in gioco e sperimentare nuovi lavori, cibi e forse amori.

Scorpione – Che amiate il rischio è cosa nota, ma attenzione a non essere troppo spericolati anche sul lavoro: non combinate guai.

Sagittario – L’ottimismo oggi si fa particolarmente sentire, e menomale! Sarete pieni di energia; usatela saggiamente per non scaricarvi.

Capricorno – Troppi pensieri non aiutano una mente che già rimugina molto. Cercate quindi di mettere un punto ai flussi non costruttivi.

Acquario – Sentite il bisogno di dare vita a una relazione aperta? Nessun problema. Assicuratevi però che le parti coinvolte concordino.

Pesci – Il disordine che colpisce le vostre idee spesso si riflette anche sugli oggetti. Attenzione a non perdere documenti importanti!

