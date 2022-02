Cosa ci aspetta oggi, 18 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le difficoltà sul fronte lavorativo certo non vi stanno lasciando tranquilli, ma la pace intanto potete coltivarla in famiglia...

Toro: In poco tempo avete affrontato tanti cambiamenti. Adesso vi sentite leggermente spaesati, ma tutto troverà ordine.

Gemelli: Non demordete, la persona che state cercando di aiutare comprenderà la cosa migliore da fare. Ma lasciatela respirare!

Cancro: Lasciate scivolare via i pensieri negativi, non vi perderete nulla di così importante. La vostra vita ha sete di bellezza.

Leone: Occhio a chi vi porta a parlare alle spalle delle altre persone. Privilegiate il silenzio, quando tutto il resto sarebbe superfluo.

Vergine: L’ansia in questo periodo non vi molla, forse è il caso di provare una prospettiva diversa per affrontare la vita...

Bilancia: Le vostre emozioni faticano a trovare voce. Coltivate una sana leggerezza, le riuscirete ad ascoltare con più chiarezza...

Scorpione: Non preoccupatevi se gli errori che avete fatto hanno rovinato qualche rapporto. Abbiate fiducia: la via per rimediare c’è...

Sagittario: Esiste un luogo nel vostro cuore in cui riconoscerete l’amore più vero e reale. Non abbiate fretta ma non perdete nemmeno tempo.

Capricorno: A volte vorreste potervi svegliare con una vita diversa. Ma forse, se osservate bene, è perfetta così com’è...

Acquario: Smettete di pensare di non essere adeguati. La felicità aspetta anche voi, dovete solo avere il coraggio della vertigine.

Pesci: Spesso le relazioni vi pesano perché siete sempre in cerca di mantenere il controllo per paura di non piacere agli altri.

