Cosa ci aspetta oggi, 18 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Fra alti e bassi, la vostra relazione procede. Il vero problema, però, è l’incertezza. Chiedetevi “che cosa mi manca?”

Toro: Avete un fiuto infallibile per i pettegolezzi e vi piace raccontarli agli amici. Attenzione, però, a non ferire nessuno!

Gemelli: Vi sentite pienamente in sintonia con tutto ciò che vi circonda. Dopo un periodo difficile sta finalmente arrivando il sole...

Cancro: Vi fate riconoscere sempre grazie al vostro spirito di iniziativa. In questo periodo vi servirà per stringere nuove amicizie.

Leone: La vostra grinta è proverbiale ma oggi fatica a farsi strada fra pensieri sempre più fitti. Cercate un po’ di relax fra mare e sabbia...

Vergine: Vi sentite sicuri di voi stessi e pronti a tenere il mondo sul palmo di una mano! Non faticherete a mostrare il vostro vigore.

Bilancia: In arrivo nuove e stimolati conoscenze che svolteranno l’estate. Si tratterà solo di amicizie estive o di qualcosa di più?

Scorpione: Vi sentite stimolati a dare il massimo in qualsiasi cosa che fare, dal progetto lavorativo all’organizzazione della gita con amici.

Sagittario: Vi sentite appesantiti dagli sgarri che vi siete concessi in vacanza. Forse è il momento di tornare a uno stile di vita più sano.

Capricorno: Siete molto gelosi in questo periodo, non riuscite a fidarvi ciecamente del partner. Cosa vi sta indispettendo così tanto?

Acquario: Volete sempre avere il controllo della situazione ma a volte è impossibile. Lasciate che il destino faccia il suo corso...

Pesci: State cercando di fare più moto per sentirvi rigenerati. Potreste pensare di andare al lavoro in bici o a piedi d’ora in poi!

