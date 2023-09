Cosa ci aspetta oggi, 17 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Alcune tensioni in famiglia non vi faranno vivere serenamente il weekend. Portate pazienza e sopportate.

Toro - Se qualcosa non va, meglio parlarne con equilibrio. Novità per il lavoro ma attenzione alle questioni legali.

Gemelli - Nei rapporti con gli altri è prevista una discussione. Meglio mediare che farvi il sangue amaro oggi.

Cancro - Troppe cose da fare, pensate a ricaricare le energie oggi. Accettate l’aiuto della famiglia: non ve ne pentirete.

Leone - Lo stress si sente ma devi tentare di ritrovare un po’ di tranquillità. Meglio dare priorità all’amore per oggi.

Vergine - Vecchi rancori non devono rovinarvi la giornata di festa. Sopportate e trovate il lato positivo della cosa.

Bilancia - Non c’è mai fine al peggio, neppure la domenica. Almeno il sex appeal non si discute: farete faville in serata.

Scorpione - I soldi scarseggiano ma siete i maghi del risparmio. I vostri desideri saranno esauditi a breve: aspettate.

Sagittario - Buona giornata in arrivo. Dimostratevi importanti per voi stessi e così vi vedranno anche gli amici.

Capricorno - La stanchezza che accusate oggi sarà deleteria anche per l’inizio della settimana lavorativa. Preparatevi.

Acquario - È meglio capire cosa volete davvero pensando bene alle conseguenze che avranno le vostre azioni.

Pesci - In amore vince chi fugge, ma darvela a gambe levate forse non era la soluzione migliore. Ripensateci.

© Riproduzione riservata