Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 17 marzo 2026.

Ariete: Per trovare nuove soluzioni è necessario procedere per gradi. Magari facendo ordine in casa...

Toro: Chi è in una relazione si troverà a mettere in discussione alcuni punti. I single troveranno l’amore vicino...

Gemelli: Inizierete a guardare un’amicizia di lunga data con occhi diversi... Fatevi delle domande!

Cancro: Gli ostacoli possono trasformarsi in opportunità: mostratevi flessibili nell’approccio che adottate.

Leone: Non sentitevi mai in colpa per le emozioni che provate. Anche voi avete bisogno di un po’ di leggerezza.

Vergine: Lasciate che il tempo faccia il suo corso. Sul lavoro o in amore, a volte occorre solo saper aspettare.

Bilancia: Basta un “no” per liberarvi, ma un “sì” potrebbe rilanciare la vostra carriera. E voi cosa avete deciso?

Scorpione: Quello che è iniziato come un colpo di fulmine si è rivelato una delusione? Un monito per essere più realisti.

Sagittario: Organizzatevi per portare a termine un progetto importante, ma mostratevi sempre flessibili con gli altri.

Capricorno: È un momento altalenante per l’amore, sia per i single sia per chi è in coppia. È importante essere sinceri.

Acquario: Lasciatevi trasportare dalle emozioni! Essere liberi vuol dire anche dare il giusto spazio ai sentimenti.

Pesci: Inguaribili sognatori! Basta fantasticare a occhi aperti: è il momento di dare concretezza ai desideri.

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