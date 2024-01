Ariete: Se la giornata si trascina, prendetevi del tempo per una bella tisana e qualche dolcetto. Vi sentirete rigenerati!

Toro: La pacatezza non è sempre il vostro forte, ma cercate di essere pazienti con i colleghi, vi sarà d’aiuto.

Gemelli: I familiari cercano sempre qualcosa da voi ma, se di solito siete accondiscendenti, oggi meglio dire di no.

Cancro: Le finanze in questo periodo richiedono un po’ di cautela in più. Presto tornerà il sereno, non disperate!

Leone: Quante volte ancora gli amici dovranno ripetervi di lasciare perdere il lavoro e concentrarvi sugli affetti?

Vergine: Sorprese all’orizzonte. Pare difficile da credere, dato il brutto periodo appena concluso, ma sarete contenti.

Bilancia: Chi vi ha fatto credere che non avreste raggiunto i vostri sogni sicuramente si sbagliava. Vantatevene ora.

Scorpione: Non avete forse tirato un po’ troppo la corda tra appuntamenti e lavoro? Sentirsi stanchi è un vostro diritto.

Sagittario: Avete mai pensato di riprendere in mano un vostro hobby passato? Correte a prendere ciò che vi serve!

Capricorno: Quel pensiero fisso che vi tormenta e non vi fa dormire la notte presto se ne andrà, ma non per merito vostro.

Acquario: Meglio se cominciate a ridurre la caffeina. Forse sarete più assonnati, ma anche più sereni e gentili...

Pesci: Arrivare all’ultima riunione sarà un’impresa. Come ricompensa, però, vi aspetta una serata interessante...



© Riproduzione riservata