Cosa ci aspetta oggi, 17 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non credete che tutta questa ritrovata audacia vi stia proiettando verso un futuro migliore? Siate combattivi!

Toro – Cercate di seguire i vostri ritmi naturali senza strafare o finirete per generare confusione. La quiete è la vostra migliore alleata!

Gemelli – Oggi vivrete un’esperienza che contribuirà ad aprirvi gli occhi su una certa situazione spinosa che state affrontando.

Cancro – Vi sembra di vivere in un sogno: vi sentite leggeri e con la testa fra le nuvole ma attenzione a non cascare di nuovo a terra!

Leone – È inutile nascondere la testa sotto la sabbia, ignorare i problemi non li farà scomparire… siate maturi e affrontateli.

Vergine – Ci vuole tempo per imparare a conoscere se stessi a fondo. È il momento di abbracciare ogni propria caratteristica.

Bilancia – Non date retta alle voci di corridoio, chi vi giudica non sa cosa significhi affrontare davvero le proprie paure...

Scorpione – Forse il periodo non è dei più floridi a livello economico ma saprete uscire da questo torpore per incontrare il successo!

Sagittario – Indossate il vostro abito migliore perché oggi ci sarà da festeggiare. Una sorpresa inaspettata vi aspetta dietro l’angolo.

Capricorno – Sentite di non essere più in contatto con voi stessi e il mondo circostante come una volta… La natura vi aiuterà a ritrovarvi.

Acquario – Se quel che avete raggiunto con molti sacrifici non vi basta più, potete sempre rimboccarvi nuovamente le maniche...

Pesci – Non siate troppo testardi e sforzatevi di vedere la verità nelle parole altrui. I vostri orizzonti ne gioverebbero enormemente.

