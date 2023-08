Cosa ci aspetta oggi, 17 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’estate non sta andando esattamente come vi eravate immaginati. Cercate di accogliere le novità...

Toro: Nubi in arrivo sul versante lavorativo, ma se andranno presto. Non fatevi prendere dal nervosismo.

Gemelli: Mille impegni, progetti futuri e nuovi ostacoli: non fatevi prendere dal panico, ce la farete anche questa volta!

Cancro: I vostri sbalzi d’umore ultimamente vi impediscono di prendere decisioni con lucidità. Prendetevi una pausa.

Leone: Lo sguardo altrui non vi dà pace: ne vale davvero la pena di perdere voi stessi in questo modo?

Vergine: Non era necessario sollevare tutto questo polverone, ma ormai è fatta. Non resta che rimediare, non credete?

Bilancia: Le ferite passate bruciano in questo periodo. Quell’incontro forse non ci voleva, ma lo supererete...

Scorpione: I litigi in famiglia non sono il vostro forte, ne uscite sempre stravolti. Provate a cambiare prospettiva.

Sagittario: Le farfalle nello stomaco non vi danno tregua, ma vi sentite troppo insicuri per fare il primo passo...

Capricorno: Il sole che normalmente avete dentro in questi giorni è un po’ spento. Riaccendetelo con i veri amici.

Acquario: Essere docili non è la vostra migliore qualità, ma per imparare non è mai troppo tardi. Sfruttate le occasioni.

Pesci: La tristezza non è sempre una nemica, a volte potrebbe aiutarvi a capire che è il momento di cambiare.

© Riproduzione riservata