Cosa ci aspetta oggi, 16 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Col sostegno degli astri vi sarà semplice neutralizzare tanti ostacoli e uscire vincenti dalla giornata.

Toro – In amore vi conviene prendere l’iniziativa: la timidezza non porta a niente. E ricordate di essere voi stessi.

Gemelli – Non vi sentite in armonia con chi vi sta attorno. Non scoraggiatevi e, per una volta, apritevi al dialogo.

Cancro – Se state organizzando un weekend fuori porta meglio rimandare. Siate prudenti e risparmierete un capitale.

Leone – Oggi sarà una giornata serena su tutta la sfera affettiva. Meglio godere della calma prima della tempesta.

Vergine – Le questioni affettive meritano attenzione. L’amore potrebbe dare qualche pensiero e la famiglia sarà nel caos.

Bilancia – Ad aspettarvi c’è un weekend di relax e riposo: sfruttatelo. Non imponetevi un programma, sarà inutile.

Scorpione – Colti da un entusiasmo improvviso, oggi farete impallidire anche le persone già abituate alle vostre stranezze.

Sagittario – Giornata difficile in vista. Non raccogliete le provocazioni ne tra amici ne tra amanti, peggioreranno le cose.

Capricorno – Affrontate un problema alla volta seguendo il consiglio di una persona che più volte vi ha aiutato nel passato.

Acquario – Un’intensa vita sociale soddisferà la vostra naturale propensione al divertimento e al rapporto con gli altri.

Pesci – Sarà una giornata ideale per far nascere un amore, a patto che ci sia la complicità di una compagnia spigliata.

