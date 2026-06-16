Cosa dicono le stelle per il 16 giugnoLa giornata segno per segno
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Ariete - Avete voglia di rimettervi in gioco e dimostrare quanto valete, ma non tutto si conquista con la forza. Una conversazione sincera potrebbe aprire una strada che sembrava chiusa.
Toro - Le certezze che cercate arrivano dai piccoli gesti più che dalle grandi promesse. In amore e nelle amicizie conta chi resta, non chi fa rumore.
Gemelli - Giornate vivaci e ricche di contatti interessanti, ma attenzione a non disperdere le energie. Una proposta inattesa potrebbe meritare più attenzione del previsto.
Cancro - Vi sentite particolarmente sensibili ai cambiamenti che vi circondano e questo non è un difetto. Seguite l'intuito: difficilmente vi porterà nella direzione sbagliata.
Leone - Avete bisogno di sentirvi protagonisti, ma il vero successo passa anche dalla capacità di ascoltare gli altri. Sul lavoro arriva un segnale incoraggiante.
Vergine - È il momento di mettere ordine nei pensieri prima ancora che negli impegni. Una questione pratica che vi preoccupava trova finalmente una soluzione.
Bilancia - Cercate equilibrio tra dovere e piacere, ma oggi il cuore reclama il suo spazio. Una persona lontana potrebbe tornare a farsi sentire.
Scorpione - Le emozioni sono intense e difficili da nascondere, ma non tutto va tenuto sotto controllo. Lasciatevi sorprendere da chi prova a venirvi incontro.
Sagittario - Avete voglia di movimento, novità e orizzonti più ampi del solito. Un progetto che sembrava fermo riprende slancio grazie a un incontro favorevole.
Capricorno - La determinazione non vi manca, ma ogni tanto è utile rallentare per valutare il percorso. In famiglia o in coppia serve un po' più di disponibilità.
Acquario - Le idee non mancano e qualcuno potrebbe finalmente accorgersi del vostro talento. Evitate però di dire sempre tutto ciò che pensate senza filtri.
Pesci - La fantasia è una risorsa preziosa, soprattutto quando la realtà appare complicata. In amore si apre una fase più dolce e rassicurante del previsto.