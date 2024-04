Cosa ci aspetta oggi, 16 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avete provato in tanti modi a cambiare idea, ma proprio non vi riesce: siete troppo attaccati ai ricordi...

Toro: Siete pronti a farvi in quattro per far star bene la persona che amate. Occhio a non trascurarvi troppo...

Gemelli: La frenesia di ogni giorno vi fa arrivare a sera esausti e saturi: trovate un modo per liberare la mente...

Cancro: Per anni vi siete preoccupati per cose inutili: è tempo di riempire la vita di cose belle. Cominciando da adesso!

Leone: Ora che potete dedicare tempo a ciò che vi piace vi sembra di non avere più ambizioni. Partite dal piccolo...

Vergine: Siete sempre così impegnati a fare bella figura che dimenticate di andare bene proprio così come siete.

Bilancia: Sul lavoro l’aria è un po’ tesa: perché non sfruttare la vostra allegria per smorzare i dissapori accumulati?

Scorpione: Ultimamente non trovate molto tempo per parlare con il partner. Forse organizzare una cena vi aiuterebbe...

Sagittario: Avreste proprio bisogno di una giornata off, ma non sapete chi invitare. Forse stare soli è una soluzione...

Capricorno: Avete acceso i motori per raggiungere il vostro obiettivo in fretta e furia. Cercate di non bruciare troppe tappe.

Acquario: State aspettando ancora del tempo per fare la mossa giusta. Occhio a non perdere il treno, passa una volta!

Pesci: Ballare potrebbe diventare la vostra passione più grande, ma dovrete avere molta fiducia in voi stessi.

