Ariete – È facile giudicare gli altri, ma ricordate che non potete capire situazioni delicate che non avete mai vissuto.

Toro – Un gesto d’affetto puro oggi sarà capace di commuovervi. Godetevi l’amore dei vostri cari!

Gemelli – Non ci si può perdere sempre tra astratte fantasie... rimanete con i piedi per terra e guardate alla praticità.

Cancro – Siete capaci di vedere la bellezza anche nelle piccole cose... per questo siete una luce per chi vi circonda.

Leone – A lavoro, l’inefficienza di qualcuno vi fa perdere la pazienza... Però voi non siete certo nati imparati!

Vergine – Che meraviglia quando le cose seguono proprio le vostre previsioni... e quanto è bello avere ragione!

Bilancia – Con la testa ben salda sulle spalle, potete arrivare ovunque... dovete solo imparare a credere in voi stessi!

Scorpione – Le persone che vi stanno vicino possono ascoltarvi e capirvi; non chiudetevi di nuovo in voi stessi.

Sagittario – Avete una gran paura di deludere le aspettative... ma ricordate che questa è la vostra vita, non quella degli altri!

Capricorno – Quest’oggi, cercate di dedicarvi a voi stessi. Non si può essere sempre focalizzati solo sul lavoro!

Acquario – Una bella gita fuori porta potrebbe rallegrarvi il weekend e darvi nuova energia vitale. Organizzate!

Pesci – Chi vi ama non ha interesse nel mettervi in difficoltà... le critiche costruttive potrebbero aiutarvi a crescere.

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