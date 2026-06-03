"Musical Night", due serate al Massimo di CagliariUn viaggio nei musical che hanno fatto la storia, promosso dalla compagnia Il Mosaico
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Una delle più amate forme d'arte moderne, nell'incontro tra canzone e recitazione arrivato dai sipari al grande schermo: saranno due serate interamente dedicate al magico mondo dei musical, quelle promosse dalla compagnia Il Mosaico al Teatro Massimo di Cagliari con "Musical Night". Appuntamento stasera e giovedì, alle 21 in entrambe le occasioni.
Andranno quindi in scena le più significative canzoni tratte da alcuni celeberrimi e acclamati musical, selezionati tra quelle opere che hanno fatto la storia dei teatri di Broadway e del West End londinese, quali "Annie", "Hercules", "Sister Act", "Mamma Mia!", "The Greatest Showman" e "Jesus Christ Superstar". Gli spettacoli saranno realizzati dal vivo in tutti i dettagli, grazie all'impegno di soci e volontari come parte di una squadra che vedrà oltre duecento persone sul palco, tra attori, corpo di ballo, coro, orchestra, tecnici e staff.
Un imponente numero che viene reso possibile dalla collaborazione tra Il Mosaico e altre realtà, quali Black Soul Gospel Choir, Compagnia Phoenix e l'associazione Divadlo. Con il contributo di Fondazione Sardegna, le due date concorrono alla raccolta fondi promossa da Il Mosaico per finanziare le proprie attività culturali, sociali e ricreative.