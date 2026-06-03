Ariete – La quiete dopo la tempesta... Ora riordinate le idee prima di buttarvi a capofitto nel prossimo progetto.

Toro – Amici di vecchia data si rifanno vivi dopo tempo con un invito che vi riempie di gioia. Accettatelo!

Gemelli – Sfruttate la ritrovata serenità familiare per dialogare a cuore aperto con i vostri affetti più cari.

Cancro – Meglio non fossilizzarsi sulle solite questioni irrisolte. Fate ordine in casa e tutto si chiarirà nella vostra testa.

Leone – Novità, notizie e incontri inaspettati movimentano le prime ore della giornata. Vi rilasserete più tardi.

Vergine – Lavoro e amore si contendono le vostre attenzioni, ma così rischiate di deludere qualcuno.

Bilancia – Autostima in crescita e arricchimento personale alle porte, grazie a un progetto che rivoluzionerà i vostri piani.

Scorpione – Una solida disciplina mentale scongiura il rischio di inseguire progetti fumosi. Fidatevi del processo.

Sagittario – Finalmente avete le idee chiare e procedete sapendo cosa è meglio per voi. Ora decidete in autonomia.

Capricorno – Incoraggiate la vena artistica frequentando un corso, potrebbe addirittura diventare fonte di reddito.

Acquario – Con una mossa da maestri, riuscite a ottenere il riconoscimento a cui aspirate da parecchio tempo.

Pesci – Delle grane burocratiche si risolvono grazie a un colpo di fortuna che accorcia notevolmente i tempi

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