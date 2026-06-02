Radiolina infiamma Ateneika con "The After Class", la più attesa serata del festival universitario che ha trasformato il Cus di Sa Duchessa in una grande festa a cielo aperto. Un appuntamento che ha richiamato migliaia di persone, confermando e forse persino superando i numeri già importanti dello scorso anno.

Dalle 22 all'una di notte, Luca Carcassi alla voce e all'animazione e Manuel Cozzolino al dj set hanno guidato il pubblico in un viaggio musicale capace di attraversare generazioni diverse tra grandi classici degli anni Ottanta e Novanta fino a Bad Bunny.

Ma il vero valore aggiunto della serata è stato il pubblico: dediche e racconti sono arrivati in tempo reale attraverso Instagram e dai display mostrati dalle prime file. Due in particolare hanno conquistato la folla. Il primo di uno studente prossimo alla laurea, che discuterà la tesi il 24 giugno e che ha scelto di concedersi una serata di svago ad Ateneika prima dell'ultimo sprint universitario. Dai colleghi un incoraggiamento che ha infuocato la serata. Il secondo messaggio quello di una ragazza che lunedì ha fatto festa e oggi si è sposata. Una notizia che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico che le ha tribunato la tradizionale "E gi ddas fatta bella".

Nella parte finale della serata il ritmo ha lasciato spazio a un'atmosfera più raccolta e corale. Sono arrivati i grandi brani da cantare tutti insieme, da "50 Special" ai Green Day, in un clima quasi da falò estivo, con migliaia di voci unite sotto il cielo di Cagliari.

Nel finale le torce dei telefoni si sono accese illuminando l'area del festival mentre le note di "Domo Mea" dei Tazenda, ormai diventata la tradizionale sigla conclusiva, accompagnavano il saluto e l’arrivederci.

Un successo che rinnova il legame tra Radiolina e il mondo universitario e un compleanno anticipato per la prima radio della Sardegna, che il prossimo 19 giugno festeggerà il suo 51° anniversario.

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