Cosa ci aspetta oggi, 16 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Volete sempre lasciare il segno, ma troppe volte avete l’impressione di non riuscirci. Oggi invece sorprenderete tutti.

Toro: È metà agosto e l’estate non sembra avervi soddisfatto. Non vi preoccupate, il meglio deve ancora venire e comincia oggi.

Gemelli: Niente paura, se non sta funzionando vorrà dire che non era per voi. Oggi serenità e leggerezza vi pervaderanno il cuore.

Cancro: Da questa giornata non sapreste cosa aspettarvi. Liberate la mente perchè a fine serata vi troverete sorpresi e felici.

Leone: Quel sorriso non si toglie dalla vostra testa. In questo giorno si rivelerà prezioso per affrontare meglio la stanchezza.

Vergine: Cominciate a prendere coraggio piano piano, perchè oggi potreste avere l’occasione di dire quello che provate.

Bilancia: Troppo spesso date per scontate le persone che avete attorno. Oggi vi accorgerete di quanto sono preziose per la vostra vita.

Scorpione: Che cosa potrà mai riservarvi un lunedì di metà agosto? Piccole gioie nascoste negli occhi di chi troppo poco guardate.

Sagittario: Lavoro e relazioni non vanno troppo d’accordo nella vostra vita. Eppure oggi si concilieranno in modo straordinario.

Capricorno: Lasciate stare i dettagli e godetevi la festa. La vita che vivrete oggi è unica, fate scorta dei suoi incontri speciali.

Acquario: Tutti quei desideri che avete sembrano non realizzarsi mai. Ma oggi vi accorgerete che si avverano sempre...

Pesci: Temerari solo quando tenete davvero a qualcosa: e se ci teneste sempre? A volte basta un incontro per cambiare le cose.

