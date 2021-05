Cosa ci aspetta oggi, 15 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete veramente in gamba in campo professionale: così facendo arriverete sempre più lontano, non c’è alcun dubbio!

Toro – Mettete la testa sotto la sabbia ogni volta che dovreste invece essere presenti a voi stessi: non crescete mai, vero?

Gemelli – Mamma e papà sono proprio orgogliosi di voi in questi ultimi tempi: state andando alla grande e ne siete soddisfatti!

Cancro – Se la vostra vita professionale tende un po’ a boccheggiare, almeno l’amore vi sta portando in alto...

Leone – L’equilibrio perfetto spesso non esiste, a volte bisogna quindi trovare altre forme di compensazione.

Vergine – Voi e il tradimento non andate proprio d’accordo, ecco perché con amici, parenti, partner e colleghi ci vuole in primis la lealtà!

Bilancia – Lontano dai vostri credo più radicati, state aprendo la strada del cuore e della mente a possibilità prima inesplorate... Via libera!

Scorpione – Voi ce la mettete proprio tutta, è vero, ma gli altri cercano sempre di affossare le vostre migliori idee. Cambiate squadra.

Sagittario – Alla fine di una lunga giornata di lavoro tutto quello che cercate davvero è puro relax: ecco cosa vi ci vuole!

Capricorno – In alcuni momenti è importante circondarsi d’affetto e comprensione, serve per ricaricarsi e ritrovare energie nuove...

Acquario – Siete davvero abili nelle vostre scelte lavorative, tanto che il vostro capo sta proprio pensando di promuovervi presto...

Pesci – Non temete, ogni cosa arriverà a tempo debito e vi farà vedere tutto in modo più chiaro. Rimanete vigili!

