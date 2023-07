Cosa ci aspetta oggi, 15 luglio, secondo lo Zodiaco

Ariete – Questo fine settimana dovrete utilizzare la creatività per tirarvi fuori da qualche piccolo problemino...

Toro – In questi giorni vi sentite appesantiti dal lavoro e dalla relazione. Usate questi giorni per ristorare il cuore.

Gemelli - “Al cuor non si comanda” - eppure nel vostro caso la razionalità è l’amica più fedele che possiate desiderare.

Cancro – Uscire dallo schema che vi richiedono e diventare più liberi non è un passaggio facile. Eppure ci arriverete...

Leone – Le decisioni più vere della vostra vita le avete prese nei momenti difficili. Non perdete la rotta proprio ora.

Vergine – Le farfalle nello stomaco vi agitano un pochino ma allo stesso tempo vi danno una bella carica. Evviva!

Bilancia – Provenire da contesti così diversi non è per forza un elemento negativo. Dovrete solo essere bravi a capirvi.

Scorpione – State attraversando un periodo di indiscussa fragilità, ma non temete: nulla di tutto ciò vi renderà meno forti.

Sagittario – Ogni tanto un down lavorativo non vi fa poi così male: non è forse il modo migliore per puntare più in alto?

Capricorno – Vedere questi cambiamenti per voi è una boccata d’aria fresca. Sarete d’aiuto a chi ci è dentro fino al collo.

Acquario – Ultimamente siete piuttosto tragici: una bella scorpacciata di risate con gli amici non vi farebbe male...

Pesci – Tutti vi dicono che potreste macinare pensieri su pensieri senza mai stancarvi. Voi, però, siete provati.

