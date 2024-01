Cosa ci aspetta oggi, 15 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Quanto ancora pensate di aspettare prima di dichiararvi a quella persona? Non sarà un salto nel vuoto, fatelo!

Toro - Metà settimana vi sta mettendo a dura prova. Tenete duro al lavoro e le cose si risolveranno ovunque.

Gemelli - Credete sempre valga la pena di correre il rischio? Valutate i pro e i contro, poi seguite la testa più del cuore.

Cancro - Se la mattinata si è trascinata all’infinito, date una svolta alla vostra serata e uscite. Ne varrà la pena!

Leone - Continuare a rimuginare su una storia passata non fa bene a voi né alle vostre possibilità future. Andate avanti!

Vergine - Non lasciate che un’occasione lavorativa succulenta vi scivoli tra le mani per paure che non sono vostre.

Bilancia - Se alcune lingue biforcute vi hanno rovinato la giornata, pensate a come restituire il favore con le vostre qualità.

Scorpione - Alcuni amici hanno avanzato dei dubbi sulla vostra relazione. Invece di isolarli, capite cosa volevano dirvi.

Sagittario - Continuare a correre dietro delle occasioni senza futuro sembra divertirvi ma, a lungo andare, cosa rimane?

Capricorno - La famiglia vi sta facendo impazzire? Cominciate a delegare i compiti e vedrete che tutto si risolverà.

Acquario - Non avete ancora capito come affrontare quella situazione spinosa. Il consiglio di un esperto tornerà utile.

Pesci - Navigate nelle acque profonde dell’incertezza lavorativa e amorosa. Cercate di trovare l’equilibrio nel caos.

