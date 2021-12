Cosa ci aspetta oggi, 15 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Qualcuno a voi caro sta passando un momento difficile. Tirate fuori tutta la vostra saggezza per consigliargli come muoversi.

Toro – Sognate da molto tempo di intraprendere un viaggio in solitaria. Che le vacanze invernali siano il momento perfetto?

Gemelli – Avete qualche desiderio inespresso che vorreste si avverasse. Confessatelo alla stella più luminosa del cielo di dicembre...

Cancro – Se c’è qualcosa che vi sta particolarmente a cuore, vi buttate sempre nella mischia senza pensarci. Cercate di non scottarvi!

Leone – Avete iniziato un nuovo percorso che vi sta portando lontano ma l’entusiasmo sta svanendo… Datevi una spiegazione.

Vergine – In questo momento sentite forte il bisogno di sicurezza e stabilità. Ci sarà tempo più avanti per i colpi di testa.

Bilancia – In campo economico sembra che tutto vada a gonfie vele. Attenzione, però, a risparmiare con consapevolezza...

Scorpione – Il freddo di queste giornate vi mette di cattivo umore? Per recuperare, prendetevi il tempo per un bagno caldo serale.

Sagittario – Prima di gettarvi a occhi chiusi in una nuova relazione, assicuratevi che la precedente si sia davvero conclusa.

Capricorno – Sembra che chi vi sta intorno non abbia mai una giornata no. Ricordate: la vita è diversa da come appare all’esterno.

Acquario – Chi tiene davvero a voi non accetta che siate i fautori delle vostre sfortune. Seguite i consigli di chi è più saggio.

Pesci – Non vi siete mai sentiti tanto liberi. Eppure, manca ancora qualcosa… Forse la persona con la quale condividere il futuro?

