Cosa ci aspetta oggi, 15 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - L’allegria di questa giornata è racchiusa in un piccolo momento diverso dal solito. State attenti a non perdervelo!

Toro - Per un Ferragosto alternativo è necessario usare la creatività. Non temete, siete ancora in tempo...

Gemelli - Ultimamente in amore non vi è andata troppo bene. Forse se buttaste giù quella corazza che vi siete costruiti...

Cancro - La famiglia vi genera qualche preoccupazione di troppo. Prendetevi un attimo per staccare da tutto.

Leone - Come ogni anno vi ritrovate senza un vero piano per la giornata. Non è importante: regalatevi del tempo per voi.

Vergine - A volte siete i peggiori giudici di voi stessi. Eppure chi avete attorno vi ama così come siete. È così difficile da capire?

Bilancia - Da anni vi sentite in lotta contro il mondo e non vi sfugge una critica. Provate a coltivare la gentilezza...

Scorpione - State sempre ad analizzare come vi sentite quando siete in compagnia del partner, e alla fine non vivete...

Sagittario - Comunicare bene non vi è mai stato facile, eppure avete trovato il vostro buffo modo di farlo. Continuate così.

Capricorno - Oggi vi verrà data una nuova prospettiva per riconciliarvi con ciò che è andato storto nella vostra vita. Nuovi occhi per voi!

Acquario - Non lasciatevi turbare dal giudizio altrui. Procedete sicuri sulla strada che avete scelto, facendo tesoro dei consigli utili.

Pesci - Coronate questa giornata regalando a qualcuno uno dei vostri migliori sorrisi. La felicità a volte è una questione semplice...

