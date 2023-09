Cosa ci aspetta oggi, 14 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Prendetevi un momento per voi stessi ma non trascurate le persone che amate: fatele sentire importanti.

Toro – Oggi è meglio evitare gli scontri: non porteranno a niente. Piuttosto dovreste realizzare qualcosa di concreto.

Gemelli – Se la giornata è partita più movimentata del previsto, prendetevi un minuto per riprendere fiato, ne varrà la pena.

Cancro – Rimettete al suo posto quella persona insistente che vi ronza attorno prima che crei un guaio irreparabile.

Leone – Le vostre ragioni sono nel giusto, tuttavia ripensate al modo in cui dite le cose agli altri. Siate meno rudi.

Vergine – Il lavoro non viene prima di tutto, ma oggi è necessario dargli la giusta importanza per il benessere di tutti.

Bilancia – Mettervi in discussione non vi piace ma oggi dovrete trovare un compromesso. Accettatelo e passate oltre.

Scorpione – Oggi il successo di un evento potrebbe dipendere da voi. Siate critici e non lasciatevi guidare dall’istinto.

Sagittario – La vostra rappresentazione della realtà è falsata dalle sensazioni sentimentali che provate. Pensateci bene.

Capricorno – Molte persone contano su di voi ma non dovete portarne sempre il peso sulle spalle. Oggi pensate un po’ a voi.

Acquario – Avete tralasciato il romanticismo della vostra vita perché siete stati impegnati in altro. È ora di rimediare.

Pesci – Cominciate a riprendere in mano i sogni che avete messo da parte per la vita concreta. Non ve ne pentirete.

