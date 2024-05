Cosa ci aspetta oggi, 14 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Le belle giornate vi mettono una gran voglia di vivere: perché non pensate a qualcosa di creativo da fare?

Toro - Siete finalmente sereni, anche grazie alla stabilità del partner. Ora tirate fuori tutta la vostra grinta sul lavoro!

Gemelli - In questi giorni vi manca particolarmente una persona cara. Prendetevi del tempo per parlarci...

Cancro - Qualunque idea vi stia passando per la testa prima riflettete bene sulle conseguenze. Ne trarrete il meglio?

Leone - Non sempre le cose vanno come vorreste: dovete fare i conti con la libertà altrui, e trovare la vostra.

Vergine - È così importante ciò che pensano gli altri? Domandatevelo più spesso per vivere più sereni e liberi.

Bilancia - Siete spaesati dal comportamento inaspettato di un amico. Non fate i pettegoli, parlategli direttamente.

Scorpione - Sfogarvi col partner appena arrivate a casa è d’obbligo, ma occhio a non rovesciargli addosso il malessere.

Sagittario - L’incertezza di questi giorni vi ha tolto tutte le energie: avete bisogno di una ricarica di risate e coccole!

Capricorno - Lamentarvi della situazione non vi porterà da nessuna parte: cercate piuttosto di mediare, e otterrete grandi cose.

Acquario - Quasi sempre i problemi appaiono più grandi di quelli che sono in realtà, provate a guardare al futuro...

Pesci - In questi giorni vi costa particolarmente tenere i piedi per terra. Non vedete l’ora di fare quel passo così atteso!

