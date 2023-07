Cosa ci aspetta oggi, 14 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’amore ultimamente non sembra essere dalla vostra, ma non demordete. Prima o poi avrete la meglio.

Toro: Tremate all’idea di dover affrontare un vecchio amico con cui avete litigato. Iniziate con sincerità...

Gemelli: L’amore è nell’aria e voi lo sentite forte e chiaro. Ma siete pronti a intraprendere una nuova relazione?

Cancro: Di questi tempi la stabilità emotiva sembra essere un’oasi nel deserto, ma non rinunciate a trovarla!

Leone: Essere impulsivi come vostro solito questa volta non vi aiuterà. Provate a cambiare strategia...

Vergine: La vostra natura stabile e serafica vi sarà d’aiuto nel risolvere un brutto episodio sul lavoro tra colleghi...

Bilancia: Bontà ed empatia vi serviranno in grande dose per stare vicino a un vostro amico in grande difficoltà...

Scorpione: Sentite che è arrivato finalmente il momento di troncare con il passato e andare finalmente avanti...

Sagittario: Volere tutto e subito non è mai l’atteggiamento giusto per avere successo sul lavoro. Non siate affrettati...

Capricorno: La vostra infinita pazienza sarà messa alla dura prova da continue interruzioni sul lavoro e problemi a casa...

Acquario: Ritroverete fiducia in voi stessi dopo un lungo periodo in cui avete dubitato delle vostre capacità...

Pesci: Siate intrepidi nell’affrontare i problemi sul lavoro: buttatevi e fidatevi del vostro istinto una buona volta.

